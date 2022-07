FLÓRIDA: Dois jogos abrem Campeonato de Férias Futsal 2022

O tradicional Campeonato de Férias Futsal de Flórida Paulista está de volta! Dois jogos movimentam a rodada de abertura do campeonato na noite desta quinta-feira (21), as partidas serão disputadas no Ginásio Municipal de Esportes Valdemir Ferrarezi.

CONFIRA OS JOGOS:

19h45 – Tripinha/Tapeçaria Vitória x Galático’s

20h45 – Professor Rafael x Indaiá/Primeira Veículos

A competição que volta a ser realizada este, após dois anos suspensa por causa da pandemia da Covid-19, tem a participação de seis equipes.

Na primeira fase, todas as equipes se enfrentam em turno único, classificando as quatro melhores equipes. Nas semifinais, 1º x 4º; 2º x 3º.

O campeonato está programado para encerrar no dia 5 de agosto.

O Campeonato de Férias Futsal 2022 é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, com apoio da Prefeitura Municipal e Comissão Municipal de Esportes.