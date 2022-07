FLÓRIDA: Vereador cobra manutenção e pintura de prédios públicos

O vereador professor Rafael apresentou uma indicação na sessão ordinária da Câmara Municipal de Flórida Paulista, realizada na noite de segunda-feira (11), cobrando a manutenção e pintura dos prédios públicos do município.

Segundo o vereador, o trabalho pode ser executado tendo como exemplo o feito no Centro de Lazer em razão da festa junina realizada recentemente.

No uso da tribuna livre, professor Rafael destacou que um dos prédios que necessita de urgente manutenção e pintura é o do Centro de Saúde Municipal que se encontra em péssimo aspecto e está localizado no centro da cidade.

Professor Rafael destacou ainda em sua indicação que os reparos e custos com tintas e outros materiais não seriam tão absurdos e que os serviços podem ser realizados pelos próprios funcionários da Prefeitura Municipal.