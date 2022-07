Homem morre em acidente com motos, carros e micro-ônibus em Ribeirão Preto, SP

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar Rodoviária, ele estava em uma das motocicletas envolvidas na batida, que aconteceu próxima à entrada do bairro Cristo Redentor, no sentido Ribeirão-Sertãozinho, por volta das 5h45. O outro motociclista ficou ferido.

A suspeita é de que o homem que morreu foi atropelado. De acordo com o sargento da Polícia Rodoviária, Carlos Augusto Spironello, a vítima já estava ao solo quando a outra motocicleta bateu. Na sequência, um dos carros passou por cima deles e foi atingido por outro veículo, que bateu no micro-ônibus.

“Segundo informações das testemunhas e partes envolvidas, as motos já estariam no solo quando o veículo preto teria passado em cima de algo. O veículo branco colidiu com o preto e colidiram com o ônibus que estava parado”, explicou.