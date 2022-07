Acidente envolvendo três veículos de carga mata caminhoneiro

Um caminhoneiro morreu em um grave acidente na noite desta sexta-feira (22), próximo ao trevo de Ouro Verde.

O acidente ocorreu nas imediações do trevo de acesso à Penitenciária de Dracena na Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo.

Segundo informações apuradas pelo Núcleo de Jornalismo Folha Regional junto às autoridades que atendem a ocorrência, uma carreta carregada de celulose e um caminhão seguiam no sentido contrário de direção e colidiram transversalmente.



O semirreboque da carreta de celulose “deu um L” e um terceiro veículo de carga que fazia o sentido oposto, acabou se envolvendo na colisão.

O motorista do caminhão não resistiu e acabou falecendo no local do acidente.

A ocorrência que segue em andamento mobiliza a Polícia Militar Rodoviária, equipes do Corpo de Bombeiros, DER, Polícia Civil e Polícia Científica.

É importante que os motoristas redobrem a atenção ao passarem pelo trecho afetado pelo acidente. Reportagem sujeita a alterações.