FLÓRIDA: Campeonato de Férias Futsal tem abertura com muitos gols e hoje tem mais dois jogos

Teve início da noite de ontem (21), mais uma edição do tradicional Campeonato de Férias Futsal 2022 de Flórida Paulista. Realizado no Ginásio Municipal de Esportes Valdemir Ferrerazi, dois jogos movimentaram a rodada.

No primeiro confronto da noite, Tripinha/Tapeçaria Vitória goleou por 4 a 0 a equipe dos Galatico’s. Já na segunda partida da noite, a equipe do Indaiá/Primeira Veículos/Marangoni/Costa e Oliveira venceu por 4 a 2 Professor Rafael/Cruzeiro do Sul.

Na noite desta sexta-feira (22), mais dois jogos movimentam a segunda rodada da competição.

Antes da bola rolar, aconteceu solenidade de abertura com a presença de autoridades floridense e execução do Hino Nacional.

CONFIRA OS JOGOS:

19h45 – Amigos e Amigos x Igor BarberShop/RV Finaceira

20h45 – Indaiá/Primeira Veículos/Marangoni/Costa e Oliveira x Galatico’s

O Campeonato de Férias Futsal 2022 é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, com apoio da Prefeitura Municipal e Comissão Municipal de Esportes.