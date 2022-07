FLÓRIDA: Educação Municipal capacita professores em curso sobre autismo

A Secretaria de Educação de Flórida Paulista, em parceria com a Prefeitura Municipal, realizou entre os dias 18 e 20 de julho uma capacitação voltada aos professores da rede municipal com foco no trabalho com os alunos autistas do município.



Intitulada de “Oficina Boquinha”, a ação proporcionou aos professores a explanação de linguagens autistas, planos de trabalho e atividades voltadas a este público, além de oficinas de mágica e replanejamento para o segundo bimestre do ano letivo de 2022.



As atividades realizadas com os professores já serão aplicadas aos alunos no retorno das aulas após o período de recesso escolar.