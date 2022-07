Jogador do Bragantino é preso pela polícia após acidente com morte de motociclista em Bragança Paulista

De acordo com a Polícia Civil, ele contou aos policiais que antes do acidente havia passado a madrugada em uma festa em Campinas, confessou ter bebido no local, mas disse que o acidente aconteceu porque teria dormido no volante.

Além disso, Renan não tinha habilitação. De acordo com a PRE, ele tinha uma permissão para dirigir, que é feita antes do documento oficial. No entanto, no período em que se está com a permissão, não é permitido cometer infrações, sob pena de perda, o que aconteceu com o jogador.