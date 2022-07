LUCÉLIA: Município busca implantar a Sala do Empreendedor

O município de Lucélia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e o Sebrae Aqui iniciaram as tratativas para a implantação da ‘Sala do Empreendedor’.

Em recente reunião, o secretário de Desenvolvimento Municipal, Clayton Arini Teixeira e a diretora de Planejamento, Cristiane Galterio Degrande, em companhia dos funcionários Felipe Gomes Andrade (coordenador de Tributos) e Sônia Aparecida Guardiano (agente do Sebrae Aqui), visitaram as instalações do Simplifica Lins para obter a experiência das instalações de atendimento ao público da cidade de Lins.

A recepção fora feita pelos funcionários responsáveis Cláudio de Souza Rodrigues, coordenador da Sala do Empreendedor, Luiz Antônio Zonetti, coordenador do Simplifica Lins, pelo secretário de Desenvolvimento, Juliano Munhoz Beltani e pelo Diretor de Indústria e Comércio, Alan Lopes Lelis, que, prontamente se colocaram à disposição do município de Lucélia.

A Sala do Empreendedor será um local único, que concentrará todos os tipos de atendimento aos empresários, seja para informação, orientação e regularização ou para disponibilização de serviços (como empréstimos, formalização e legalização para todos os segmentos de empreendedores)