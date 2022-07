Polícia Civil de Pacaembu faz operação e prende foragido de presídio da capital

Investigação apurou que ele estava movimentando o tráfico de drogas em Pacaembu

A Polícia Civil de Pacaembu desencadeou mais uma de suas ações de combate e repressão ao tráfico de entorpecentes com a operação que resultou na prisão de um indivíduo que era foragido do Centro de Progressão Penitenciária Dr. Edgard Magalhães Noronha em Tremembé/SP.



Durante as investigações, realizadas pela equipe da Delegacia de Polícia de Pacaembu, foi apurado que o homem estava residindo no Bairro Nova Pacaembu, local em que vinha praticando a venda de drogas, bem como foi confirmada a presença de pessoas conhecidas no meio policial pelo envolvimento com o tráfico.

Diante de todas as evidências, foi montada a operação que foi desencadeada ao amanhecer desta sexta-feira (22), que prendeu o indivíduo que foi encaminhado inicialmente para a Delegacia de Polícia local para o preenchimento de documentos de praxe e posteriormente para a Cadeia Pública de Adamantina, onde permanece à disposição da Justiça para ser reinserido no sistema prisional.



Nossa reportagem conversou com o delegado de polícia Dr. Alex Marin, que destacou o trabalho incansável de toda a equipe da Polícia Civil de Pacaembu no combate aos crimes, em especial, ao tráfico de entorpecentes que destrói vidas e famílias.

“A população pode se juntar à Polícia Civil nesta luta. Através dos nossos canais de comunicação, telefones e inclusive pessoalmente comparecendo em uma de nossas delegacias. A identidade do denunciante é mantida em absoluto sigilo”, destacou Dr. Alex.