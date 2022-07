Rapaz de 20 anos morre após colidir na traseira de caminhão na SP-284

Um jovem de 20 anos morreu após um grave acidente que foi registrado por volta das 18h30 desta quinta-feira (21), na SP-284 – Rodovia Prefeito José Gagliardi – Km 493,400 – sentido oeste, em Quatá, próximo ao trevo que da acesso à Usina.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para atendimento de uma colisão traseira, envolvendo uma motocicleta com placas de Rancharia e um caminhão Mercedes Benz com placas de Marilena (PR).

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária, a motocicleta e o caminhão seguiam no mesmo sentido, Quatá/Rancharia, quando, por motivos a serem apurados, houve a colisão traseira.

A motocicleta era ocupada pelo rapaz e uma passageira de 17 anos, cujas identidades não foram reveladas. Porém, as informações não confirmadas dão conta de que a adolescente é natural de Paraguaçu Paulista.

O socorro às vítimas foi prestado pelas equipes da Concessionária Eixo que administra a via e pelo Corpo de Bombeiros. No entanto, o condutor da moto não resistiu e morreu no local. Já a passageira foi socorrida em estado grave para Santa Casa de Rancharia.

O motorista do caminhão, de 56 anos, fez o teste do bafômetro que resultou em zero para álcool no sangue. Ele não teve ferimentos.