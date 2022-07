ABC e San Remo disputam a final da Copa Master de Inúbia Paulista neste domingo

As tradicionais equipes de Lucélia e Adamantina, o ABC da Vila Rancharia de Lucélia / Supermercado Barcelos, do treinador Luciano e o San Remo E.C. de Adamantina/ Marcos e Marquinhos Construtor / Alencar Encanador/ Itamar Eletrecista, do treinador Durvalino Dú, estarão decidindo a final da 1ª edição da Copa Regional Master acima de 40 anos de Futebol Médio de Inúbia Paulista.

A disputa do título entre as duas equipes será neste domingo (24) às 10h00 no campo ao lado do Estádio Municipal Cipriano Romão Gomes. Na preliminar do confronto dos finalistas, jogam a disputa de 3° e 4° lugar.

ARBITRAGEM

Gasparotto eventos esportivos Carlos Gasparotto “Carlito” (Lucélia)

ARTILHEIROS

Anderson Cristiano “Andersinho” 15- Gols- (San Remo)

Jackson Lima – 14 gols – (Parque Iguaçu)

DEFESA MENOS VAZADA

San Remo – 03 gols tomados

ORGANIZAÇÃO

Comissão Municipal de Esportes de Inúbia Paulista- coordenação Sílvio Araújo Lima.

APOIO

Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista- Administração João Arruda.