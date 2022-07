União Brasil homologa candidatura de Fernando Marangoni a deputado federal

Na quinta-feira (21), o partido União Brasil em convenção realizada na capital paulista homologou candidaturas para deputados federais e estaduais.

O partido confirmou seus nomes que concorrerão a Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa na eleição do mês de outubro deste ano.

O ex-secretário executivo da Habitação do Governo do Estado, Fernando Marangoni que deixou o cargo no inicio de abril para se dedicar a sua pré-candidatura a deputado federal e que tem um trabalho forte e dedicado a região da Alta Paulista e Oeste Paulista teve seu nome homologado na convenção do partido.

Desta forma a candidatura de Fernando Marangoni agora será oficializada na justiça eleitoral para que a partir do mês de agosto possa começar a campanha eleitoral.

“Agora é oficial, sou candidato a Deputado Federal por São Paulo. Estou bastante feliz, confiante e motivado. Vamos continuar fazendo história, trabalhando muito e mudando a vida das famílias”, afirmou Fernando Marangoni.

Fernando Marangoni tem um trabalho reconhecido em diversos municípios da Alta Paulista. Ele recebeu neste mês título de Cidadão nas cidades de Dracena e Santa Mercedes pelos relevantes serviços prestados aos dois municípios.