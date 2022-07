Acidente de trânsito no centro de Flórida Paulista

Um acidente de trânsito ocorrido na Avenida José Fróio na noite deste sábado (23), mobilizou o efetivo da Polícia Militar em Flórida Paulista.



Envolveram-se na colisão dois veículos GM Corsa, ambos de moradores da cidade. Apesar do susto, não houve feridos.



Segundo a Polícia Militar, um dos motoristas fez o teste do bafômetro que constou 0.83 mililitros de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.



Ele recebeu voz de prisão em flagrante, foi levado para o Plantão da Polícia Civil de Adamantina, porém, foi liberado pela autoridade policial após ceder material sorológico (sangue) para a realização de exames.



A Polícia Militar apreendeu a carteira de habilitação do motorista com base no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. (Dirigir sob a influência de álcool, em nível superior a seis decigramas por litro de sangue, ou de qualquer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica).