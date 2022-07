Benção dos veículos em Flórida Paulista

Ocorreu na manhã de hoje (24), a tradicional benção dos veículos realizada pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Flórida Paulista.



Após a missa, os fiéis e a população em geral se dirigiram até a imagem de São Cristóvão instalada às margens da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), onde o padre José Ribeiro realizou a aspersão dos veículos.



O evento marca as celebrações em louvor ao padroeiro dos motoristas, São Cristóvão, que tem sua data celebrada nesta segunda-feira (25).



A Polícia Militar esteve no local e prestou suporte à igreja matriz no evento.

CONFIRA AS FOTOS ABAIXO