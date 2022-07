Em suposto ‘racha’, motorista mata ciclista e deixa outras duas pessoas feridas

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia Participativa da Polícia Civil, consta que o envolvido ingeriu bebida alcoólica em um bar no bairro Cohab e, quando foi embora, após as 20h, na condução de um veículo de cor prata, atropelou um idoso em uma bicicleta e, cerca de 100 metros depois, atingiu uma motocicleta ocupada por um casal

Câmeras de monitoramento registraram uma das ocorrências, no Jardim Tropical. Nas imagens, a polícia verificou que também há um indivíduo em uma motocicleta de grande porte e potência trafegando na companhia do envolvido. Segundo o registro, “ambos, aparentemente, fizeram uma conversão, e arrancaram em altíssima velocidade, tanto que se percebe que não foi possível à vítima avistar a aproximação deles, tamanha a velocidade, sendo a motocicleta atingida”.

“Pelo que se observa, sem que o indiciado ao menos tenha freado o veículo, e seguindo, depois da colisão, ainda em alta velocidade. A velocidade com que os dois veículos arrancaram, pelo que é possível observar nos citados vídeos, indica a prática de disputa automobilística (racha)”, diz o boletim de ocorrência.