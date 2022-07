Encapuzados, indivíduos roubam chácara, abusam de mulher e fogem

Dois indivíduos armados com uma barra de ferro invadiram uma propriedade rural do Jardim das Palmeiras em Dracena por volta das 2h de sexta-feira (22), onde estavam um casal de 58 e 59 anos de idade.



Segundo a Polícia Militar, as vítimas dormiam quando os autores arrombaram a porta da residência, anunciaram o roubo e mantiveram as vítimas em cárcere privado.



Eles ainda teriam abusado sexualmente da mulher de 59 anos que teve as pernas atingidas por uma barra de ferro.



Do local foram levados dinheiro e dois celulares.



As vítimas foram socorridas pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Pronto Socorro Municipal.



A ocorrência foi apresentada na Polícia Civil que investiga a autoria do roubo / cárcere privado e estupro.



Ainda durante a elaboração da ocorrência, a equipe foi informada que os indiciados teriam tentando roubar anteriormente o sítio vizinho, chegando a danificar a janela, mas os moradores gritaram pela polícia afugentando os mesmos.



O caso é investigado pela Polícia Civil. Informações que possam levar à algum suspeito ou mesmo aos autores do crime, podem ser passadas para a polícia através do 190.