FLÓRIDA: Empresa do Distrito Industrial é alvo de arrombamento e furto

Uma empresa do Distrito Industrial de Flórida Paulista foi alvo de arrombamento e furto de dinheiro e objetos.



A ação criminosa ocorreu na madrugada desta segunda-feira (25), quando um homem chegou em uma bicicleta carregada com cobertores e outros objetos, arrombou a porta levando uma coleção de miniaturas de veículos e R$ 200.



As polícias Civil e Militar foram acionadas e compareceram ao local para elaboração da ocorrência.



A Polícia Científica também atuou na coleta de dados e imagens que vão fazer parte de um laudo.



Uma máquina de serra circular foi abandonada nas imediações do local do crime e apreendida pela polícia.



“Estamos em posse de imagens que foram repassadas a toda polícia da região, esperamos ter êxito na identificação e prisão brevemente”, revelou o Sargento PM D’Aquino.