FLÓRIDA: Santa Casa abre processo seletivo para cadastro reserva em diversos cargos

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista, realizará a abertura de inscrições ao processo seletivo de provas para a formação de cadastro reserva de diversas funções providas pelo regime celetista para contratação por tempo indeterminado, sem direito a estabilidade.

Ao todo serão abertas vagas para cadastro reservas em 12 cargos, sendo o seguinte: atendendo com vencimentos de R$ 1.464,00; auxiliar de enfermagem com vencimentos de R$ 1.575,00; auxiliar de escritório com vencimentos de R$ 1.151,00; auxiliar de lavanderia com vencimentos de R$ 1.317,00; auxiliar de serviço de alimentação com vencimentos de R$ 1.317,00; enfermeira com vencimentos de R$ 3.003,00; escriturário com vencimentos de R$ 3.051,00; farmacêutico com vencimentos de R$ 1.440,75; jardineiro com vencimentos de R$ 1.317,00; nutricionista com vencimentos de R$ 1.377,00; serviços gerais com vencimentos de R$ 1.317,00; e técnico de raio X com vencimentos de R$ 2.695,00.

A carga horário dos cargos variam de 20 a 40 horas semanais, bem como também em escala de plantão, sendo estabelecida a critério da necessidade da Santa Casa.

As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.consesp.com.br, no período de 23 de julho a 7 de agosto de 2022 (horário de Brasília), devendo, para tanto, o interessado gerar o boleto e pagar para efetivar a inscrição.

As provas objetivas (escritas) serão realizadas na cidade de Flórida Paulista na data provável de 21 de agosto de 2022, no horário e locais a serem divulgados por meio de edital próprio, por meio do site da Santa Casa e do site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de três dias.

O edital completo, inclusive o conteúdo programático e cronograma, se acha afixado no local de costume na sede da Santa Casa e nos sites www.consesp.com.br e www.santacasafloridapaulista.com.br, onde poderá ser consultado por qualquer interessado.