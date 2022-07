IRAPURU: Prefeitura oferecerá transporte escolar gratuito para crianças da creche escola

A Prefeitura de Irapuru passará a oferecer transporte gratuito às crianças que frequentam a creche escola municipal.

O prefeito Mazinho recebeu o novo ônibus que está sendo equipado com as cadeirinhas para o transporte das crianças.

O projeto terá como objetivo garantir o transporte escolar das crianças que estejam devidamente matriculadas na creche e atendem aos critérios do decreto n° 5.464 de 01 de julho de 2022.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Dulcineia, as mudanças visam oferecer um transporte de qualidade aos alunos, com conforto e segurança.

O ônibus terá ‘cadeirinhas’, atendendo as normas da legislação de trânsito; além disso, os alunos serão acompanhados por monitores durante todo o trajeto, para garantir a integridade deles durante a locomoção.

Para mais informações procure a Secretaria de Educação nas dependências do Centro Cultural, das 8h às 13h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.