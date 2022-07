SALMOURÃO: Projeto de lei institui programa de estágio remunerado para estudantes na Prefeitura

A prefeita Sônia Gabau enviou para a Câmara Municipal de Salmourão o Projeto de Lei nº 17/2022, instituindo o programa de estágio na Prefeitura e em seus órgãos e poderes.

De acordo com o projeto de lei fica instituído em Salmourão o Programa de Estágio para os alunos regularmente matriculados que estejam efetivamente frequentando estabelecimentos de ensino, públicos e particulares para funções pertinentes ao serviço público municipal.

Destacou a prefeita, que a referida norma do estímulo aos alunos que se dedicam em seus estudos oferecendo condições para aperfeiçoamento do serviço público através do bom atendimento a comunidade, permitindo que os participantes adquiram experiência e melhores condições de se habilitarem no mercado de trabalho tão concorrido nos dias atuais.

A prefeita ainda ressaltou a necessidade de aprovação do projeto de lei pela Câmara Municipal para os alunos interessados e que cumpram os critérios estabelecidos para que possam ter a chance de participar do Programa de Estágio Remunerado.

A implantação do Programa de Estágio Remunerado é uma antiga reivindicação de estudantes que agora será colocado em prática devendo beneficiar diversos alunos de Salmourão.