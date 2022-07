Vinicius lança candidatura à reeleição de Deputado Estadual

Líder do governo estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e um dos principais nomes da política atualmente em todo o território paulista, o deputado estadual Vinicius Camarinha (PSDB) lançou sua candidatura para reeleição neste sábado (23), em um movimentado evento no auditório do Alves Hotel, no centro de Marília.

Vinicius é ex-prefeito de Marília e atualmente exerce seu quarto mandato como deputado estadual. Ele tenta a reeleição para o quinto exercício como parlamentar.

Para Camarinha, a grande importância da região ter um deputado é a função que ele exercerá na hora de aprovar o Orçamento do Estado.

“São os deputados estaduais que aprovam o Orçamento do Estado, e ele maneja o Orçamento também. É neste momento que o deputado, que tem comprometimento real com a região, vai fazer os investimentos chegarem à saúde, ao social, educação, infraestrutura e todas as áreas públicas. Além do que, somos prova de que estamos conseguindo tantos recursos históricos para as cidades da nossa região, um hospital e o apoio do governador que é amigo da região”, conclui o parlamentar.

O evento deste sábado também foi marcado por um auditório cheio e presença de diversas lideranças políticas de todo Estado, que fizeram questão de reforçar o apoio a Vinicius.

O secretário do Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Rubens Cury, foi um desses personagens ao lado do parlamentar. Durante o evento um vídeo gravado pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB) também foi exibido, com mensagem de apoio a Camarinha.

Desde da última quarta-feira (20) até o próximo dia 5 de agosto, os partidos políticos podem realizar convenções para deliberar sobre coligações, além de escolher candidatos e candidatas que disputarão as eleições deste ano.

Os escolhidos para concorrer aos cargos devem ser registrados na Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto.