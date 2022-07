Ambulância da Prefeitura de Lucélia é flagrada em excesso de velocidade entre Marilia e Garça

Uma ambulância da Prefeitura de Lucélia (distante 134 quilômetros de Marília) foi flagrada a mais de 130 quilômetros por hora na tarde desta segunda-feira (25) na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), entre Marília e Garça. O flagrante foi feito por um leitor e enviado ao portal Marília Notícia.

De acordo com as informações apuradas pelo Marília Notícia, o leitor trafegava pela SP-294 no sentido de Marília a Garça, quando percebeu a alta velocidade da ambulância. O condutor do Chevrolet Onix tentou acompanhar o veículo oficial, que acelerou e se distanciou.

A testemunha chegou a atingir 128 quilômetros por hora, mas a ambulância estava em velocidade muito maior, foi quando desistiu de tentar acompanhar. A velocidade máxima permitida no trecho é 110 quilômetros por hora.

São três valores para a multa por excesso de velocidade. Até 20% acima do limite permitido, o motorista deve pagar R$130,16. De 20% até 50% acima do limite permitido, a multa é de R$ 195,23. Acima de 50% do limite permitido, a autuação tem o valor de R$ 880,41.

Além disso, existe a chance de o motorista ter a CNH suspensa, quando a multa for por excesso de velocidade acima de 50% do limite permitido.

OUTRO LADO

A reportagem do Marília Notícia chegou a encaminhar demanda para a Prefeitura de Lucélia para posicionamento, mas não teve retorno até a publicação da matéria. O espaço segue aberto para manifestação.