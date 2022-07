Convenção do PSB oficializa candidatura de Demerson para deputado federal

No último sábado, dia 23 de julho, o PSB (Partido Social Brasileiro), realizou a sua convenção na capital paulista, visando a eleição deste ano.

Na convenção foi homologada a candidatura a deputado federal de Demerson Dias (o conhecido Demerson Saúde). Também foi homologada a candidatura de Márcio França para o senado e de Geraldo Alckmin para candidato a vice-presidente.

Desta forma, fica oficializada a candidatura à deputado federal de Demerson que agora aguarda o registro da documentação junto a justiça eleitoral para que no mês de agosto possa começar a campanha eleitoral.

Demerson foi assessor de Secretário de Saúde em Presidente Prudente; exerceu a função de Gerente do Posto de Saúde 24h do Conjunto Habitacional Ana Jacinta; membro titular do Conselho Municipal de Saúde; assessor parlamentar na Câmara Municipal de Presidente Prudente; assumiu a gerência da UBS do Ana Jacinta; e foi Assessor Parlamentar do Deputado Ed Thomas.



No pleito de 2020 o parlamentar foi eleito para seu terceiro mandato como vereador em Presidente Prudente. Em seguida, após sua posse, no dia 1º de janeiro de 2021, foi eleito para seu segundo mandato como presidente do Poder Legislativo prudentino, para o biênio 2021/2022.

Natural de Presidente Prudente, quando ocupou a função de Assessor Parlamentar do Deputado Ed Thomas, Demerson criou um forte vínculo com a região da Alta Paulista quando sempre estava presente nos municípios buscando as demandas e trabalhando para as diversas conquistas em favor da população das diversas cidades.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, Demerson ressaltou o seu carinho com as cidades da Alta Paulista, onde conhece todos os Municípios e desta forma se sente preparado para trabalhar em busca do desenvolvimento regional e de melhor qualidade de vida dos seus moradores em especial na área da Saúde onde sempre atuou.