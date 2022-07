FAPIDRA 2022: Final do Rodeio e show de Guilherme e Benuto

A locução na arena foi comandada pelos locutores Luciano de Oliveira e Japonês Preto, os comentários ficaram por conta do comentarista Juninho Fera, os salva vidas da arena foram Cocão e Chacal, os juízes da prova foram Luziano Vieira e Paulo Chagas, o Veterinário responsável pelos animais foi o Médico Veterinário João Ricardo Scaliante.



Após o término da final da montaria em touros foi a vez da dupla Sertaneja Guilherme e Benuto da cidade de Campinas/SP subirem ao palco. A Dupla acumula dezenas de faixas de autoria própria e seu mais novo lançamento a música “Haja Colírio” que em um mês já alcançou a incrível marca de 19 milhões de visualizações no canal do Youtube da dupla. No decorrer do show a dupla cantou seus maiores sucessos e os maiores sucessos do sertanejo brasileiro, com direito a um solo de violino que encantou a todos que estavam presentes pelo incrível talento da dupla.