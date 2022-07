FLÓRIDA: Lions Clube Amizade empossa novo presidente e diretoria

O Lions Clube de Flórida Paulista – Amizade, deu início ao seu novo Ano Leonístico 2022- 23 com transmissão de cargo e posse da nova diretoria.

O evento aconteceu no salão do centro educacional Raio de Sol na noite de sábado, dia 16 de junho.

Com a presença de companheiros leões e domadoras, a solenidade foi iniciada com a apresentação do trabalho realizado pela diretoria que deixou o cargo – conduzida pelo casal presidente Valdir Barbosa e esposa Miriam.

Após, aconteceu a transmissão de cargo para a nova diretoria que tem como presidente José Antonio de Oliveira Pinto “Pelé” e esposa Sonia Marines Dias Pinto, tendo como lema “Recomeçar com conhecimento para bem servir”.

O novo presidente Pelé e esposa Sônia agradeceram a confiança aos membros do clube em assumir o mandato e reafirmou o compromisso de juntamente com diretoria e membros do Lions Clube Amizade continuar servindo a comunidade floridense.