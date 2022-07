Hoje acontece o lançamento da Expo Prudente 2022, com apresentação da grade de shows

O evento acontece às 20h, no Recinto de Exposições Jacob Tosello, com a presença das principais autoridades locais

A administração municipal anuncia o Lançamento da Expo Prudente 2022, que será realizada pela Federação das Entidades Assistências de Presidente Prudente (FEAPP) com apoio da Prefeitura e Câmara Municipal. O prefeito Ed Thomas e os secretários Municipais de Agricultura e Abastecimento (Seagri), Maurício Nabhan, de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), Ana Paula Setti, e de Turismo (Setur), Adolfo Padilha visitaram o Recinto de Exposições Jacob Tosello na manhã desta segunda-feira (25) para vistoriar e ajustar os últimos detalhes.

O evento de lançamento será nesta terça-feira, 26 de julho, às 20h, em frente à Casa do Criador, com a presença do prefeito Ed Thomas e das principais autoridades locais. A cerimônia é restrita a convidados e imprensa.

A grade de shows será apresentada no lançamento pela Cia Verde Amarelo, empresa responsável pelas contratações.

Com slogan ‘De tudo, para todos – Desenvolvimento e Agronegócio’, a edição 2022 ocorre de 6 a 14 de setembro e vem em formato diferenciado, mais abrangente e contemplando vários segmentos da sociedade.