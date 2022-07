Motociclista morre após ser atingido por carro desgovernado em Barretos, SP

O acidente aconteceu por volta das 13h de domingo (24), na Avenida Aristides José Anastácio, Jardim Planalto, e foi flagrado por câmeras de segurança de um estabelecimento comercial.

Com o impacto, o homem foi arremessado contra um muro. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo testemunhas, uma mulher que estava no banco do passageiro do carro saiu ilesa do acidente e teria entrado em um outro veículo e deixado o local sem prestar socorro. Ela não foi identificada.