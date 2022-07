OSVALDO CRUZ: Prefeita confirma realização da Festa do Peão este ano na cidade

A prefeita de Osvaldo Cruz, Vera Lúcia Alves (Vera Morena) (PP) assegurou em entrevista a realização da Festa do Peão 2022 na cidade.

A festa, que era realizada nos últimos anos em agosto, deverá ocorrer provavelmente em outubro próximo.

De acordo com a prefeita, a Festa do Peão deverá contar com a mesma qualidade dos últimos eventos realizados pela Prefeitura de Osvaldo Cruz, como o caso do Julinaço e o desfile de 81 anos da cidade.

Ainda a prefeita destacou que a data oficial será anunciada em breve, porém destacou a dificuldade já que várias cidades estão realizando o evento e também para a definição dos shows que farão parte da ação.