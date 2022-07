Presidente Prudente fica entre as 50 cidades de grande porte nos indicadores Digital e Econômico da Istoé

No subgrupo Acesso Digital ao Conhecimento, Prudente aparece na 43ª colocação entre as cidades de grande porte.

O município de Presidente Prudente ficou na 43ª posição entre as 50 melhores cidades de grande porte do Brasil no ranking de 2022 publicado pela Revista Istoé, que analisou os municípios brasileiros pela pesquisa da Austin Rating, em parceria com a Editora Três.

A cidade foi evidenciada em diversos outros indicadores, dentre eles, o Digital. No indicador Cidades Digitais, a pontuação de Presidente Prudente garantiu a 35º colocação no quadro geral entre as cidades de grande porte.

Também no Indicador Digital, a cidade foi classificada como a 36º no subgrupo Mobilidade Digital entre os municípios de grande porte.

No subgrupo Acesso Digital ao Conhecimento, Prudente aparece na 43ª colocação entre as cidades de grande porte.

O secretário Municipal de Tecnologia (Setec), Helton Sapia, conta que o município tem avançado nas políticas digitais, com inovações que têm garantido a desburocratização dos processos. “Podemos citar o Aprova Prudente Digital, destinado a edificações residenciais com até 70 metros, que levava cerca de 30 dias para concluir o processo, passando para apenas um dia de trâmite, a malha de fibra ótica que interconecta todas as unidades de saúde, o site prudentedigital onde são oferecidos diversos serviços digitais à população”.

A ampliação dos pontos de wifi na cidade também pode ser citada como um exemplo de boas práticas realizadas pela Setec. O último foi implantado na Praça das Frutas, em janeiro deste ano.

“Temos atualmente 68 pontos de wifi espalhados por praças e áreas abertas de toda a cidade. Estamos fazendo o mapeamento geográfico de Prudente para encontrar pontos que estão descobertos por essa tecnologia, e implantar a internet sem fio nos locais”, explica.

“Também podemos exemplificar como ação de boas práticas o sistema pioneiro de compras digital implantado recentemente pela administração municipal. A iniciativa possibilita que os processos de compra de insumos e materiais em geral utilizados pelas secretarias sejam realizados de maneira mais ágil e eficiente. Economia, agilidade, transparência, sustentabilidade, simplicidade, integração de sistemas, padronização de processos, procedimentos e de gerenciamento”, explicou o secretário.

Ele ainda mencionou o aperfeiçoamento do site oficial da Prefeitura de Presidente Prudente, que hoje dispõe de dispositivos de acessibilidade, é responsivo, ou seja, adéqua-se aos diferentes formatos de tela (celular, computador, tablet, etc) e permite que o usuário encontre com mais facilidade as informações.

A cidade também foi classificada nos Indicadores Fiscal e Econômico, categoria municípios de grande porte.

O Indicador Fiscal traz o município na 44ª posição do subgrupo Aplicação na Saúde e Educação. Conforme a secretária Municipal de Finanças (Sefin), Célia Molinari, em 2021, a administração municipal investiu em saúde R$ 129.297.089,98 provenientes de recursos próprios, o equivalente a 26,05% do orçamento do município, volume bem superior aos 15% previstos em lei.

Já em Educação foram investidos 25% do orçamento, conforme as diretrizes especificadas pelo tribunal de contas.

Sobre o Padrão de Vida, subgrupo que integra o Indicador da Economia, Presidente Prudente aparece na 45ª posição entre os municípios de grande porte.Segundo Molinari, uma das práticas promovidas pelo município, que pode ser citada neste indicador, é a Lei de Liberdade Econômica e de desburocratização dos processos, que permitiu a abertura de 7.651 novas empresas entre 2020 e 2022.