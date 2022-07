FLÓRIDA: Entra em fase final as obras de construção do Centro Esportivo Municipal

As obras de implantação do Centro Esportivo Municipal no antigo Clube Recreativo Guanabara entraram agora na fase final de execução.

Após ter ficado vários meses com os serviços paralisados, a atual administração realizou trabalhos burocráticos de adequação no projeto de execução e a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista realizou uma nova licitação, sendo contratada uma nova empresa especializada para finalização das obras.

Na licitação foi vencedora a empresa Construtora Alpha Vitória da cidade de Fernandópolis, sendo que ainda foi necessária adequação no valor da obra, que a Prefeitura Municipal teve que entrar com um maior valor de contrapartida para que o Centro Esportivo Municipal pudesse ser finalizado.

O valor inicial da obra era de R$ 1.904.153,42 com verba do Governo Federal e após foi aprovado um acréscimo de R$ 435.648,90 para o término da obra, que deverá totalizar a importância de R$ 2.339.802,32.

O Centro Esportivo Municipal terá quiosques, campos de futebol, quadra de tênis, piscina, equipamentos de lazer e recreação, sanitários, entre outras.

Os serviços em grande parte já foram finalizados, sendo que agora a empresa contratada trabalha nos serviços de acabamento. De acordo com o prefeito Wilson Fróio Júnior a intenção é entregar o Centro Esportivo Municipal o mais rapidamente possível.