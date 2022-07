FLÓRIDA: Tripinha/Tapeçaria Vitória vence e segue líder do Campeonato de Férias

A 4ª rodada do Campeonato de Férias Futsal 2022 de Flórida Paulista realizada na noite de ontem (26) manteve a equipe do Tripinha/Tapeçaria Vitória na liderança da competição.

No Ginásio Municipal de Esportes Valdemir Ferrarezi, dois jogos movimentaram a rodada. No primeiro duelo, e equipe do Professor Rafael/Escritório Cruzeiro do Sul venceu por 3 a 2 os Gilatico’s. Na segunda partida da noite, o Tripinha/Tapeçaria Vitória derrotou por 4 a 3 o Indaiá/Primeira Veículos/Marangoni/Costa e Oliveira. As duas equipes estavam com a mesma pontuação e assim a equipe do Tripinha/Tapeçaria Vitória, assumiu a liderança isolada da competição.

Na noite desta quarta-feira (27) mais dois jogos serão realizados, válidos pela 5ª rodada. Confira os confrontos:

19h45 – Galatico’s x Amigos e Amigos

20h45 – Igor BarberShop/RV Financeira x Indaiá/Primeira Veículos/ Marangoni/Costa e Oliveira.

CLASSIFICAÇÃO:

– Tripinha/Tapeçaria Vitória – 9 pontos

– Indaiá/Primeira Veículos/Marangoni/Costa e Oliveira – 6 pontos

– Professor Rafael/Escritório Cruzeiro do Sul – 6 pontos

– Igor BarberShop/RV Financeiro – 3 pontos

– Galatico’s – 0 pontos

– Amigos e Amigos 0 pontos

ARTILHEIROS:

-Luiz Henrique (Indaiá/Primeira Veículos/Marangoni/Costa e Oliveira) – 7 gols

-Anderson Morais (Igor BarberShop/RV Financeiro) – 4 gols

-Marcelo Almeida (Tripinha/Tapeçaria Vitória) – 4 gols

MELHOR DEFESA:

-Tripinha/Tapeçaria Vitória – 5 gols

MELHOR ATAQUE:

-Tripinha/Tapeçaria Vitória – 20 gols

A realização da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, com apoio da Prefeitura Municipal e Comissão Municipal de Esportes.