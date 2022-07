Grade de shows da Expo Prudente 2022 traz 10 atrações gratuitas

Realizada entre 6 e 14 de setembro, a Expo 2022 contará com dez shows gratuitos

O Lançamento da Expo Prudente 2022 ‘De tudo, para todos – Desenvolvimento e Agronegócio’, realizado na noite desta terça-feira (27/07), contou com a presença do prefeito Ed Thomas e dos secretários Municipais de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), Ana Paula Setti, de Agricultura e Abastecimento (Seagri), Maurício Nabhan, de Turismo (Setur), Adolfo Padilha, e de Assistência Social (SAS), Clélia Tomazini. Ao palco, também foram convidados o vice-presidente da Câmara, William Leite, o presidente da FEAPP, Leandro Pires, o empresário da Companhia Verde e Amarelo, Valtinho Pereira, o presidente do Núcleo de Criadores, Álvaro Lima, o coordenador da Regional Oeste do Itesp, Carlos Alberto da Silva, representando o Secretário da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Fernando José da Costa.

O evento acontecerá entre os dias 6 e 14 de setembro, semana do aniversário da cidade, promovido pela Federação das Entidades Assistências de Presidente Prudente (FEAPP) e organizado pela Companhia Verde Amarelo, com apoio da Prefeitura e Câmara Municipal.

Conforme anunciado por Valtinho Pereira, responsável pelas contratações, a Expo 2022 contará com dez shows gratuitos: DJ Lucas Beat, Mc Matheuzim, Melody, Ana Castela, Jottapê, Patati Patata, Rafa & Júnior, Ingrid Mantovani, João Marcelo & Juliano, Lorena Cristine. Ainda segundo Valtinho Pereira, o evento terá somente duas atrações com cobrança de ingresso, Zé Felipe e Henrique & Juliano.

Neste ano, a Expo Prudente vem com conceito diferenciado. Além da exposição de animais, o evento contará com diversos outros setores: desenvolvimento, indústria regional, comércio, gastronomia e cultura. “O prefeito nos desafiou a promover uma Expo diferente e para todos, destinada a toda população prudentina. Acesso livre e diversão”, comentou Ana Paula Setti, secretária Municipal de Desenvolvimento.

O prefeito Ed Thomas agradeceu a todos os envolvidos na construção do evento e mencionou sobre os responsáveis pela história da festividade, que já não estão mais entre nós, mas que precisam ser reconhecidos. Ed também afirmou que neste ano a Expo Prudente alcançará todo o público, acessível às famílias prudentinas e com a participação de diversos setores, inclusive a agricultura familiar.