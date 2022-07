Menino de 12 anos é atacado por pit bull ao sair de escola

Um menino de apenas 12 anos foi atacado por um cachorro da raça pit bull no começo da noite desta última terça-feira (26/07/2022), no bairro Jardim Ouro Verde, em São José do Rio Preto (SP).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a criança voltava da escola quando passou por uma das ruas do bairro e foi atacada pelo animal que escapou de uma casa. A vítima sofreu ferimentos na cabeça e também na perna esquerda, onde acabou sendo levada para dentro da casa de um vizinho até a chegada da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros.