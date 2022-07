ABC vence de virada e conquista o título da Copa Master de Inúbia Paulista

Após ser o carrasco na semifinal diante da equipe do Parque Iguaçu marcando os três gols da equipe do ABC de Lucélia/ Barcelos, o atacante André Rocha voltou a deixar sua marca novamente na disputa final da competição. O predestinado atacante garantiu com três gols o título da sua equipe na vitória de virada por 5 a 2 diante do bom time San Remo E.C.

A final da Copa Master 40 anos de Futebol Médio de Inúbia Paulista, que foi realizada no domingo (24) no Campo ao lado do Estádio Municipal Cipriano Romão Gomes, teve ainda no primeiro jogo na disputa de 3° e 4° lugar o Parque Iguaçu F.C. goleando por 8 a 0 o time de Onças F.C. e ficando na terceira colocação.

A organização premiou a defesa menos vazada Edmar Canguru e Jean Kuka (San Remo E.C.) e Jackson Lima- 21 gols (Parque Iguaçu)

ARBITRAGEM

Marcos Nunes “Schaquil” e Paulo César de Almeida “Yogue” (Osvaldo Cruz) e Mesário Carlos Gasparotto “Carlito” (Lucélia)

ORGANIZAÇÃO

Comissão Municipal de Esportes de Inúbia Paulista- coordenação Sílvio Araújo Lima

APOIO

Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista- Administração João Arruda