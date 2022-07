Adriano Guimarães é lançado como candidato pelo Progressistas de São Paulo

Atuante na administração pública há 15 anos, Guimarães é forte candidato a ocupar a cadeira como deputado federal

Em convenção partidária realizada neste último sábado, 23, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o assessor especial do Marco Vinholi, superintendente do Sebrae-SP, Adriano Guimarães foi aprovado pelo Progressistas para concorrer às vagas de deputado federal no Congresso Nacional.

“Poder participar da corrida para as eleições deste ano será muito gratificante para minha carreira. Nos últimos 3 anos me dediquei à administração pública, no atendimento aos municípios, a trabalhar ao lado do Rodrigo Garcia um excepcional gestor, do grande municipalista Marco Vinholi e todas as demais pessoas competentes que conheci neste processo que me ensinou tanto. Me sinto preparado para assumir essa missão. Vou continuar o trabalho que iniciei no Palácio dos Bandeirantes na busca do desenvolvimento regional e crescimento econômico para geração de emprego e renda”, comemorou Guimarães.

Foi através do trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo (SDR-SP) que surgiu o convite feito por Vinholi para sair candidato. Com a coligação entre o Progressistas e o PSDB formada para apoiar o novo governador, Rodrigo Garcia em São Paulo, Adriano Guimarães foi chamado pelo partido Progressistas a concorrer como Deputado Federal.

Na Secretaria, Guimarães atuou fortemente para a implementação do projeto Pet Container, que busca promover a saúde animal nas cidades com toda a estrutura para o atendimento animal e já está em fase de entrega dos materiais nas cidades.

É um grande incentivador do cicloturismo no estado. Com propostas e busca efetiva por soluções para a realização do projeto. Além de atender os municípios para entender as demandas das cidades e auxiliar na interlocução por verba e projetos de crescimento econômico, principalmente no interior paulista.

“Eu espero ter a oportunidade nestes 45 dias de campanha mostrar o meu trabalho e as minhas propostas. Quero poder ouvir os cidadãos para saber o que esperam de um deputado federal, para que eu possa fazer um plano de trabalho participativo que atenda aos anseios da sociedade paulista”, explica.

É notório entre os que frequentam o Palácio dos Bandeirantes o legado que Adriano Guimarães construiu ao lado do então Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

Tornou-se uma espécie de intermediador, defendendo o interesse dos municípios dentro do Governo do Estado, não apenas no que se tratava dos programas e ações da Secretaria.

Bem articulado e receptivo, Adriano se transformou em referência para as lideranças no auxílio às cidades, onde atendeu ou intermediou soluções para pelo menos 600 municípios do estado.

Devido seu entusiasmo em ajudar a todos que o procuravam em busca de melhoria para os municípios, foi carinhosamente apelidado como “Amigo dos Municípios”, por vários prefeitos e autoridades.