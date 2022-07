FLÓRIDA: Projeto “Escola vai à Câmara” será implantado

Foi aprovado por unanimidade na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Flórida Paulista o projeto “Escola vai à Câmara”, idealizado pelos vereadores professor Rafael e Priscila Lima dos Santos Palomares.

Através da resolução 145 de 2020, foi instituído o projeto que visa aproximar a comunidade escolar, mais especificamente os alunos da rede municipal de ensino, das atividades que são realizadas pelo Poder Legislativo Municipal, fornecendo-lhes através de encontros, palestras e outros eventos, informações básicas sobre a política e os reflexos no exercício da cidadania.

Além do fornecimento de informações, o projeto visa também a participação dos alunos nas sessões e visitas ao prédio da Câmara Municipal que devem ocorrer no mês de aniversário da cidade em outubro.

Com a aprovação do projeto, será formada uma comissão com três vereadores e um funcionário da Casa de Leis visando dar andamento nas atividades propostas.

A elaboração do projeto contou com o auxílio técnico da advogada Mayla Furlaneti Oliveira que é a procuradora jurídica da Câmara de Flórida Paulista.