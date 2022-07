DEEL de Lucélia realiza rodada do Campeonato Veteranos no novo campo sintético de Pracinha

A diretoria do Dell (Diretoria de Esportes e Lazer de Lucélia) através do diretor Eduardo Fattinnanzi “Lambari” a convite do prefeito Maurilei Aparecido, estará realizando neste domingo (31) na nova Arena Esportiva Sintética de Pracinha, a quarta rodada do 1° Campeonato Veterano Municipal acima de 40 anos de Futebol Médio.

Três jogos estão marcados para acontecer na nova praça esportiva. Na primeira partida às 8h30 Sintético F.C. e ABC Vila Rancharia/ Grêmio da Vila Rennô, na segunda Pracinha F.C. e Academia Bussi/ Lucélia e encerrando a rodada Clube dos 40/ Restaurante Panela Caipira e Amigos da Bola/ Afupel.

ARBITRAGEM

Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia.