FLÓRIDA: Três equipes garantem classificação para as semifinais do Campeonato de Férias

Na noite de ontem (28), foi realizado na 6ª rodada do Campeonato de Férias Futsal 2022 de Flórida Paulista.

Dois jogos movimentaram a rodada, com destaque para o líder Tripinha/Tapeçaria Vitória que venceu mais uma partida por 7 a 1 contra o Igor BarbarShop/RV Financeira. No segundo jogo da noite, a equipe do Professor Rafael/ Escritório Cruzeiro do Sul goleou por 11 a 1 os Amigos e Amigos.

Com os resultados na penúltima rodada, Tripinha/Tapeçaria Vitória, Professor Rafael/Escritório Cruzeiro do Sul e Indaiá/Primeira Veículos/Trans Marangoni/Costa e Oliveira garantiram vagas nas semifinais da competição.

A última vaga será decida na próxima rodada, que será realizada na segunda-feira, dia 1º de agosto entre Galatico’s e Igor BabarShop/RV Financeira que se enfrentam.

CONFIRA OS CONFRONTOS DA ÚLTIMA RODADA:

19h30 – Galatico’s x Igor BarberShop/RV Financeira

20h30 – Indaiá/Primeira Veículos/Trans Marangoni/Costa e Oliveira x Amigos e Amigos

21h30 – Tripinha/Tapeçaria Vitória x Professor Rafael/Escritório Cruzeiro do Sul

A realização da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, com apoio da Prefeitura Municipal e Comissão Municipal de Esportes.