Goleiro luceliense Gabriel Gasparotto é o novo reforço do Mirassol F.C.

O goleiro Luceliense Gabriel Gasparotto, foi apresentado está semana como novo reforço da equipe do Mirassol F.C., que disputa o Campeonato Brasileiro da Série C.

Gasparotto estava na Ferroviária de Araraquara onde jogou na locomotiva em 2017 e 2022. No seu currículo esteve no Novorizontino, onde conquistou o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Antes, atuou no São Bernardo, na equipe que garantiu vaga no Paulistão 2022.

O luceliense iniciou na base do Santos F.C., e jogou pelo Capivariano, além do Arouca, em Portugal.