Passageiro de caminhonete morre em acidente com caminhão carregado de lenha em Rodovia Cândido Portinari

O acidente aconteceu na Rodovia Cândido Portinari, entre Brodowski (SP) e Ribeirão Preto (SP).

Segundo informações da polícia, Júlio César Pereira da Silva, de 52 anos, estava no banco de passageiro de uma caminhonete S10.

Depois de bater no caminhão, o veículo se chocou contra a mureta de concreto da rodovia e parou no acostamento do sentido oposto da pista.

Com o impacto da batida, o passageiro foi arremessado para fora do veículo e morreu no local. O motorista foi socorrido com ferimentos leves. O condutor do caminhão não ficou ferido.