Capotamento com duas vítimas, uma delas ficou presa nas ferragens do veículo

O capotamento de um veículo Fiat Palio ocorrido na noite de sexta-feira (29), no km 1 da vicinal que liga Osvaldo Cruz à Salmourão, deixou duas pessoas feridas.



O veículo era dirigido por uma mulher e tinha um passageiro como acompanhante, seguia no sentido Osvaldo Cruz / Salmourão, quando capotou e foi parar no acostamento.



A motorista sofreu ferimentos leves e foi conduzida para a Santa Casa de Osvaldo Cruz.



Já o passageiro que tem 18 anos de idade, ficou preso nas ferragens com suspeita de fratura em uma das pernas e só foi retirado após os trabalhos do Corpo de Bombeiros e Eixo e levado ao Pronto Socorro.



A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e registrou a ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.