Com dois shows, segunda noite do Juninão Agro acontece hoje em Flórida Paulista

Iniciado ontem (29), com exposições, palestras e show do Trio Violada, o Juninão Agro de Flórida Paulista tem sua segunda noite hoje com dois shows.

Sobem ao palco a dupla Eder Campos & Valente e os “filhos de Flórida Paulista”, Victor & Vinicius.

O Recinto de Rodeio “Arlindo Derroidi” recebeu uma ampla estrutura com palco, banheiros químicos e praça de alimentação. Uma equipe de segurança foi contratada para garantir a tranquilidade do evento.



Vale destacar a presença da Polícia Militar e a presença da Base Comunitária para atendimento ao público no local.

O evento é uma realização da Prefeitura de Flórida Paulista através da Secretaria Municipal Agricultura e Abastecimento e da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer com o apoio da Secretaria Estadual de Cultura.

A entrada no evento é gratuita.