Convenção oficializa candidatura de Rodrigo Garcia e líder Vinicius Camarinha afirma: “é o melhor para o Estado e para a região” 

Rodrigo Garcia foi confirmado neste sábado (30), diante de um público de mais de 15 mil pessoas que lotou as arquibancadas do ginásio do Ibirapuera, na capital, como candidato do PSDB para o governo de São Paulo. A aliança de 10 partidos foi celebrada por militantes que vieram de todas as partes do estado.

O pré-candidato a deputado estadual Vinícius Camarinha, líder do Governo na Assembleia, que participou do evento, ressaltou o trabalho desenvolvido por Rodrigo Garcia à frente do Governo de São Paulo e afirmou que ele é a melhor opção tanto para o Estado como para Marília e região. “Nunca um governador esteve tão próximo da nossa região. Atendendo às demandas de Marília e que tanto fez pela região, como por exemplo, o novo Hospital da Mulher e da Criança, num investimento de mais de R$ 66 milhões, há 70 anos nenhum governador anunciava uma obra tão importante para a saúde, que acontece agora por causa do Rodrigo e do nosso bom relacionamento”, disse.

O deputado Vinícius destaca a experiência de Rodrigo Garcia e sua trajetória política, realizada com seriedade e capacidade de gestão. “É uma pessoa extremamente experiente, conhece nosso estado, trabalhou com cinco governadores, tem espirito público e sabe o que está fazendo. Não se acomoda naquilo que já vez”.

Segundo Vinícius, um dos setores que passou por uma transformação na gestão de Rodrigo Garcia é a Educação, com a ampliação do número de escolas em tempo integral. “Há uma perspectiva imensa de transformação na educação que já começou. As escolas de tempo integral são exemplo; tínhamos 300 e temos quase 2.500”, disse.

A pauta econômica e social também integra o programa de governo de Rodrigo Garcia, atuando no combate à inflação e ao reforço às políticas públicas de apoio à população mais vulnerável. “É um governador que vai entrar nessa pauta social, de ajudar no combate a inflação; no custo de vida, na geração de emprego. Tendo em vista as políticas públicas de apoio social como o vale gás e tantas outras ações que tivemos”.

O enfrentamento à criminalidade com um programa eficiente de segurança pública vem sendo desenvolvido pelo governador Rodrigo Garcia. “O governador vem se dedicando muito à questão da segurança pública. Há um entusiasmo imenso, pois ele sabe o que está fazendo. O governador reconhece a necessidade de ampliar os investimentos nessa área. A segurança é uma relação entre o estado e federação; armas, drogas, fronteiras do Brasil são entradas da criminalidade. Precisamos de maior relação com o Governo Federal e este é um esforço do governador Rodrigo para alcançar bons resultados”, disse Vinicius.

Vinicius disse que acredita nas pesquisas de opinião divulgadas recentemente que apontam para o crescimento de Rodrigo Garcia e a vitória nas eleições de outubro. “As pesquisas estão sendo muito favoráveis ao nosso candidato, acredito nas pesquisas. Hoje nosso candidato está empatado com o segundo lugar”. Ele afirma que o único que vem crescendo é o Rodrigo e à medida que ele vai sendo conhecido, as pessoas o admiram e gostam do seu perfil.

“Não temos dúvida de que iremos ao segundo turno e venceremos, pois temos o candidato melhor preparado e de consenso. Não podemos mais admitir essa disputa fanática ideológica e São Paulo não vai entrar nessa inconsequência ideológica. O eleitor de bom senso fará essa reflexão”, finalizou Vinicius.

CHEGADA/ Por volta das 12h, Rodrigo abriu seu discurso chamando para o seu lado Tomás Covas, filho do saudoso prefeito da capital Bruno Covas. “Antes de começar quero prestar uma homenagem a alguém que marcou muito a nossa história. O Bruno representa valores, princípios e o futuro que queremos para São Paulo”, frisou. Em seguida foi apresentado um vídeo que mostrou os passos de Bruno como neto de Mario Covas, como pai de Tomás e como prefeito de São Paulo em um dos momentos mais emocionantes da convenção.