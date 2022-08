FLORA RICA: Polícia apura crime contra a honra da prefeita e outras pessoas através de redes sociais

A Polícia Civil de Flora Rica trabalha em um inquérito visando identificar o autor de crimes contra a honra praticados em rede social e que tem como vítima direta a prefeita interina de Flora Rica, Rosicler Camargo.

O jornal e site Folha Regional teve acesso de forma extraoficial e com exclusividade aos conteúdos entregues pelas vítimas à Polícia Civil e que passaram a fazer parte da investigação, onde a chefe interina do Poder Executivo teria sido vítima de ofensas praticadas onde o autor, utiliza-se de um perfil falso de rede social para publicar conteúdos “fake news” que estão causando grande repercussão na cidade em torno de 1.500 habitantes e em outros municípios da região.

Além da prefeita, pelo menos outras oito pessoas também foram atacadas com as postagens de “storys” que afetaram a integridade moral dos mesmos.

Nossa reportagem falou com o delegado responsável pelo caso, o doutor Paulo Lozano, que confirmou a instauração do inquérito, o que segundo ele, ocorreu após representação da vítima.

O delegado frisou que apura a prática de crimes contra a honra, perpetrados contra a atual prefeita interina.

“Há diligências em curso e, portanto, a investigação permanece sob sigilo externo”, disse Dr. Paulo Lozano.

A expectativa é de que o caso tenha novos desdobramentos em breve com o avanço das investigações e o trabalho da Polícia Civil.

Caso reste elucidada e provada a autoria do crime, o autor pode responder por diversos delitos e ainda, ter a pena ampliada, já que é grande a quantidade de vítimas afetadas com as suas publicações.

O jornalismo Folha Regional segue acompanhando o caso.