FLÓRIDA: Rodada define último semifinalista do Campeonato de Férias de Futsal

Acontece na noite de hoje, 1º de agosto, no Ginásio de Esportes Valdemir Ferrarezi a última rodada do Campeonato de Férias de Futsal de Flórida Paulista. A decisiva rodada definirá a última equipe classificada para as semifinais.

Às 19h30 os Galatico’s enfrenta a equipe do Igor BarbarShop/RV Financeira, o vencedor do confronto garante vaga nas semifinais. Tripinha/Tapeçaria Vitória, Professor Rafael/Escritório Cruzeiro do Sul e Indaiá/Primeira Veículos/Trans Marangoni/Costa e Oliveira já estão classificadas.

Além da definição do último classificado, a rodada definirá os confrontos das semifinais.

CONFIRA OS JOGOS:

19h30 – Galatico’s x Igor BarberShop/RV Financeira

20h30 – Indaiá/Primeira Veículos/Trans Marangoni/Costa e Oliveira x Amigos e Amigos

21h30 – Tripinha/Tapeçaria Vitória x Professor Rafael/Escritório Cruzeiro do Sul

A realização do Campeonato de Férias de Futsal de Flórida Paulista é da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, com apoio da Prefeitura Municipal e Comissão Municipal de Esportes.