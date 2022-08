Homem dispara 11 vezes contra atual da ex-mulher em tentativa de homicídio

Ainda de acordo com a PM, o crime foi considerado passional, pois o suspeito seria o ex-marido da mulher com quem a vítima tem um relacionamento.

Conforme o boletim de ocorrência registrado na Delegacia Participativa da Polícia Civil, a vítima encontrou com os policiais militares no momento em que chegavam na casa. O rapaz apresentava lesões provocadas por projéteis de arma de fogo nos braços, joelho e pescoço.

Na ocasião, ao ser questionada, a vítima disse aos policiais que estava deitada na casa, quando o ex-namorado de sua companheira entrou no local e disparou em sua direção.

Uma viatura seguiu ao local onde a mulher, de 23 anos, trabalha. Ela contou que namorou com o suspeito por cerca de dois anos, mas terminou o relacionamento no ano passado quando teria descoberto que “ele era traficante”. A jovem ainda declarou que o envolvido a agrediu e ameaçou com uma arma de fogo.

Com o fim do relacionamento, a jovem mudou de Pirapozinho para Presidente Prudente para fugir do ex-namorado.

Conforme consta no boletim de ocorrência, no último sábado (30), o suspeito ligou para a jovem pedindo que o relacionamento fosse reatado. Contudo, diante da negativa da vítima, ele a ameaçou de morte.

A jovem solicitou medidas protetivas de urgência.