Polícia Civil apreende três máquinas caça-níquel

Em uma ação policial no ocorrida no início do mês de julho, a Polícia Civil já havia localizado e apreendido outras três maquinas caça-níqueis no mesmo local.

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Panorama, na última sexta-feira (29), apreendeu mais três maquinas caça-níqueis no município. A ação policial ocorreu na região central da cidade, em endereço vistoriado anteriormente no início do mês de julho, sendo que na ocasião, outras três maquinas caça-níqueis foram encontradas e apreendidas.

A equipe de investigadores, em nova ação de combate ao jogo de azar, estiveram no num endereço situado na av. Rodion Podolsck, centro da cidade de Panorama, e realizaram a apreensão de três equipamentos de jogos eletrônicos utilizadas para a exploração de jogo de azar, conhecido popularmente com caça-níquel.



A residência vistoriada, que fica nos fundos de um estabelecimento comercial, já tinha sido alvo de uma outra ação policial no início do mês de julho.

A equipe da Polícia Técnico-Científica foi acionada para exames periciais no local. A proprietária do imóvel, uma mulher, de 59 anos, alegou ser ela a responsável pelas maquinas caça-níqueis que estavam em sua casa.

A mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia de Panorama para sua oitiva, ratificando as mesmas informações prestadas no local da apreensão, e em seguida foi liberada. Ela respondera mais uma vez, pela contravenção penal de jogo de azar.