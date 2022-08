SALMOURÃO: Câmara aprova programa de estágio remunerado para estudantes

A Câmara Municipal de Salmourão aprovou em sessão extraordinária realizada no último dia 19 de julho, o Projeto de Lei 16/2022, do Poder Executivo, que institui o Programa de Estágio Remunerado para estudantes no município.

O programa tem o objetivo de proporcionar estágios remunerados aos jovens do município, tendo em vista a grande procura por parte dos estudantes, além de movimentar a economia da cidade.

O projeto foi aprovado por unanimidade, onde o presidente da Casa de Leis, vereador Fernando Roçato, destacou que “quem ganha é o município, onde os jovens poderão contribuir com o desenvolvimento de Salmourão, além de estar próximo de seus familiares, não precisando sair do município para realizar seus estágios”.

O jovem que quiser fazer parte deste programa precisa estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino médio ou superior.

Com o projeto de lei aprovado, deverá agora ser sancionada pela prefeita Sônia Gabau e desta forma torna-se lei municipal, e assim possibilitando a implantação do programa de estágio remunerado que há muito era reivindicado pelos estudantes de Salmourão.