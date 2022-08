Acesso a Salmourão terá rota alternativa durante obra emergencial

Concessionária alerta motorista para que redobre atenção à sinalização

A Eixo SP Concessionária de Rodovias irá executar manutenção emergencial de alça de acesso da SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, que liga o eixo principal à SPA 571 (via secundária ao município de Salmourão). O condutor deverá redobrar a atenção para os desvios programados.

Durante a manutenção no km 571, a opção para ingressar na Via de Acesso Roberto A. Romanini (SPA 571) em direção a Salmourão, é seguir na pista sentido Lucélia – Iacri, contornar o dispositivo no km 573 para prosseguir na pista contrária e utilizar a alça de acesso liberada no sentido município. Já o acesso a Osvaldo Cruz também estará liberado no mesmo dispositivo, dois quilômetros adiante do local da obra.

A recuperação da alça de acesso foi determinada pela equipe de engenharia da regional de Dracena nesta terça-feira, 2, depois que análises técnicas identificaram recalque na pista, um desnível que pode causar acidentes pela diferença de altura no pavimento. “A observação constante do corpo de engenharia e das equipes de inspeção de tráfego é determinante para identificar qualquer intercorrência na geometria da rodovia e agir com rápida resposta. É um trabalho minucioso que reflete na segurança do motorista”, conclui José Geraldo de Andrade, superintendente de Obras da Eixo SP.