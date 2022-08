Bombeiro morador em Flórida Paulista salva a vida de bebê engasgado

Após se engasgar, um bebê com pouco mais de um mês de vida foi salvo pelo Corpo de Bombeiros de Adamantina.

Por volta das 19h, do dia 24 de julho, os bombeiros faziam a limpeza do quartel, quando um veículo parou no local e a mãe bastante aflita, entregou o filho nas mãos do Soldado Marqui que aplicou as manobras visando recuperar a criança do engasgamento.

Com a rápida atuação do bombeiro, a criança retomou os sinais vitais e foi conduzida pela Unidade de Resgate dos Bombeiros até o Pronto Socorro da Santa Casa de Adamantina onde recebeu avaliação médica.

Horas depois, os bombeiros entraram em contato com a unidade hospitalar e obtiveram a informação de que a criança passava bem e inclusive, já havia recebido alta.

No ano passado, na mesma data, outra criança foi salva após passar pela mesma situação em Adamantina.



O SOLDADO MARQUI

O Soldado Marqui atua no Corpo de Bombeiros de Adamantina. É filho do saudoso policial militar da reserva “Ferramosca” e mora em Flórida Paulista.

Junto com o irmão que também pertence à corporação, o Sargento Ferramosca, já atuou em diversas missões de salvamento e ocorrências que garantiram o resgate de vítimas e a preservação da vida.



ENGASGAMENTOS TÊM SIDO RECORRENTES

Segundo Tenente Poli, este tipo de ocorrência vem se mostrado recorrente não apenas em Adamantina, mas em inúmeros municípios que possuem Corpos de Bombeiros implantados.

“Desta forma, iniciamos um projeto de palestras educativas no município e região que intitulamos de Dia de Treinamento, com o intuito de orientar a população a correta aplicação dos procedimentos nos casos de engasgamento infantil e adulto, bem como técnicas de reanimação cardiopulmonar”, destacou Poli ao jornalismo do Adamantina Net / Folha Regional.